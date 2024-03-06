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دراما المتحدة

«الشعب الجمهوري»: قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة إيجابية

كتب:

محمد أباظة
05:31 م | الأربعاء 06 مارس 2024
حزب الشعب الجمهوري

حزب الشعب الجمهوري

أكد حزب الشعب الجمهوري، إيجابية قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة، وتوافقها مع رؤية حزب الشعب الجمهوري الاقتصادية، والتي عبر عنها خلال البرنامج الاقتصادي في الانتخابات الرئاسية الماضية، ومُقترحات الحزب المُقَدَّمة بالحوار الوطني، وكذلك مساهمات الهيئة البرلمانية للحزب في غرفتي البرلمان، والتي خلصت إلى أنها ضرورية للسيطرة على مُعدلات التضخم غير المسبوقة والتي أثرت سلباً على أحوال المواطنين.

اتخاذ إجراءات لإنجاح القرارات الأخيرة

وذكر الحزب، في بيان، أن إيجابية القرارات وتحقيقها لمُستهدفاتها مشروطة باتخاذ عدة إجراءات مُواكبة تتمثل فيما يلي:-

- تشديد اجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق .

- توفير العملات الصعبة بالبنوك لمُواجهة احتياجات السوق .

- ضرورة التعامل مع هذه القرارات بإعتبارها بداية واضحة لإصلاح هيكلي وشامل للاقتصاد المصري مع الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذه خلال مدة مُحددة حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية مثلما حدث في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

- صياغة وتنفيذ خريطة صناعية مُتكاملة لزيادة الانتاج الصناعي والاستخراجي .

- تحديد بنوك مُتخصصة لدعم المصانع المُتعثرة من خلال برامج واقعية ومُيسرة .

- دعم القطاع الزراعي وتحديد أسعار التوريد العادلة وخاصة السلع الاستراتيجية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستثمارات المُتوسطة والصغيرة، وعودة الإرشاد الزراعي بفاعلية .

- تحسين بيئة الاستثمار والتوسع في المناطق الحُرة العامة والخاصة وتوحيد جهة الولاية وتوفير الحماية للمُستثمر المحلي والأجنبي وبما يضمن يُسر الاجراءات .

- التصدي لمشكلات قطاع السياحة بجدية وتحديد خطة زمنية للتعامل مع كل ملف منها.

- تحديد الأولويات في كل ملف من ملفات التنمية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.