حزب الشعب الجمهوري يكرم ذوي الهمم وأمهاتهم بالدقهلية

كرمت أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري في الدقهلية، عددا من ذوي الهمم وأمهاتهم، وذلك بحضور وكيلي وزارة الشباب والتضامن الاجتماعي.

تكريم ذوي الهمم وأمهاتهم بالدقهلية

وأشارت الدكتورة ريهام محفوظ أمين المرأة بالحزب، إلى أنه تم تنظيم احتفالية لتكريم الأبطال من ذوي الهمم وأمهاتهم في إطار الاحتفال بيوم المرأة، تحت شعار «أبطال تحدو المستحيل».

وأشارت أمينة المرأة، إلى أن التكريم جاء بحضور عدد من المسئولين والسياسيين والقيادات الدينية، في إطار الاحتفال بالمعجزات التي صنعها أبطال ذوي الهمم، من خلال الإرادة التي كانت سر إصرارهم على الوصول.

وأكدت الدكتورة ريهام، على دور الأمهات من خلال تجاوز صدمة البداية: «العيش بين محطات الأمل ولسعات الألم، لا تنقصهم الصلابة، ولقوة إرادتهم الكبيرة».

وأكدت، أن دور أمهات ذوي الهمم كبير، لذا تم تكريمهم والاحتفال بهم في عيد الأم ويوم المرأة، دليل على نجاحهم، للاستمرار في رعاية أبنائهم.

وأكدت على اهتمام الرئيس السيسي وتوجيه كافة مؤسسات الدولة للعمل على دمج ذوي الهمم في مختلف المشروعات، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، وظهر من خلال النسخ السابقة من احتفالية قادرون باختلاف.

برامج الشباب والرياضة لذوي الهمم بالدقهلية

وأضافت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أنه تم عمل العديد من الأمور لذوي الهمم وهي:

- برامج اكتشاف الموهوبين من ذوي الهمم «إبداع قادرون».

- برامج تدريبية ومعسكرات رياضية وترفيهية

- بطولات ومنافسات رياضية، منها دوري مراكز الشباب لذوي الهمم، وإقامة مراكز التخاطب.

- مراكز تدريب وتأهيل وغيرها من البرامج لذوي الهمم داخل مراكز الشباب بمختلف المحافظات.

وانتهى الحفل بتكريم حوالي 100 من الأبطال من ذوي الهمم وذويهم، عن طريق تقديم الدروع وشهادات التقدير لهم.