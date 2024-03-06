«الشعب الجمهوري» يوفر سلعا مخفضة عبر عربات متنقلة في الإسكندرية

أطلقت أمانة حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية برئاسة النائب مجدي الوليلي الأمين العام للحزب، أولى فعاليات «مبادرة مع الناس» في نطاق أمانة دائرة العطارين وذلك بتوفير سيارات متنقله تجوب مختلف مناطق وأحياء الإسكندرية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

الوليلي: المبادرة تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية

وأكد «الوليلي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المبادرة تأتي في إطار الاستراتيجية التي ينتهجها حزب الشعب الجمهوري لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، مضيفا أن مبادرات وفعاليات الحزب ستظل مستمرة إيمانا منا بدور الحزب المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

أماكن عربات السلع المخفضة في الإسكندرية

من جانبه، أوضح المهندس أمير أمين، أمين أمانة دائرة العطارين بأن نقاط التوزيع التي تمركزت فيها السيارات المتنقلة التي تحوي السلع المخفضة تتمثل في التالي:

- منطقة كوم الدكة خلف سينما أمير بمحطة الرمل.

- النقطة الثانية أمام مسجد العطارين بشارع العطارين.