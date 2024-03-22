يتطلع الأهالي في محافظة المنيا بمعرفة موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الجمعة 22 مارس 2024 وهو اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك الموافق 1445 هجرية، حتى يتناولوا وجبة الإفطار وأداء الصلاة حيث تزيد الطاعات والعبادات فهذا الشهر الفضيل الكريم.

موعد أذان المغرب في المنيا

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية لمحافظة المنيا والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الجمعة 22 مارس 2024 الموافق الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، سيكون في تمام الساعة 6:10 مساءا.

موعد الإفطار في محافظة المنيا

وبعد معرفة موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الجمعة 22 مارس 2024، ستبلغ عدد ساعات الصيام 13:57 في اليوم الثاني عشر من الشهر الكريم، حيث سيكون موعد الإفطار في تمام الساعة 6:10 ومع زيادة ساعات النهار تدريجيا مقابل نقص ساعات الليل ستزيد مدة الصيام يوميا بمقدار دقيقتين كل يوم تقريبا.

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

كما يهتم الأهالي بمعرفة وتحديد مواقيت الصلوات المفروضة علي مدار اليوم الثاني عشر من شهر رمضان، حيث سيكون موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:33 صباحا، والظهر 12:4 مساءا، والعصر 3:32 مساءا، والعشاء 7:26 مساءا، بينما سيكون موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الجمعة 22 مارس 2024 الموافق اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:10 مساءا.