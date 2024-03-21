مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الخميس 21-3-2024.. اعرف موعد أذان المغرب

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21-3-2024، اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، في محافظة المنيا، حيث يتقرب المسلمون إلى الله، من خلال أداء الصلاة المكتوبة في مواعيدها الصحيحة.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الخميس 21-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445هجرية لمحافظة المنيا، والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب، فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الخميس21 مارس 2024 الموافق الحادي عشر من شهر رمضان ستكون كالتالي:

الفجر الساعة 4:34 صباحا.

الظهر 12:4 مساء.

العصر 3:32 مساء.

المغرب 6:9 مساء.

العشاء 7:25 مساء.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

وتبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا، خلال اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك 13 ساعة و55 دقيقة.