اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 تجار عملة بتهمة غسيل الأموال
كتب:
محمد بركات
07:28 م | الخميس 21 مارس 2024
إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات».
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ «60 مليون جنيه تقريبا».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة المختصة التحقيق.