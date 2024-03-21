اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 تجار عملة بتهمة غسيل الأموال

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات».

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ «60 مليون جنيه تقريبا».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة المختصة التحقيق.