تعرف على 5 عادات تدمر وظائف الكلى.. «احذرها»

لا شك أن الكلى من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، إذ تعد مسؤولة وظائف عدة، لذلك يجب الحفاظ على صحتها بشكل كبير، من أجل ممارسة دورها بشكل طبيعي، والذي يشمل على: «تصفية الدم من السموم والفضلات، تنظيم مستويات السوائل في الجسم، ضبط ضغط الدم»، لذلك من الضروري الحفاظ على صحتها، وتجنب أي عادات تضر بها.

5 عادات يومية تدمر الكلى

عدم شرب كمية كافية من الماء، قد يكون السبب الأول والرئيسي حول أسباب تدمير الكلى، خاصة أنها تساعد على إزالة السموم والفضلات من الجسم، إذ ينصح الأطباء بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بشكل يومي، وتوزيعها على مدار اليوم، أو ما يعادل 2 لتر طوال اليوم، بحسب مؤسسة الكلى الوطنية.

الإفراط في تناول الصوديوم يهدد صحة الكلى بشكل كبير، رغم كونه يحمل إفادة كبيرة باعتباره يساعد على تنظيم ضغط الدم، ورغم ذلك فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ما بدوره وبالتبعية يؤدي إلى أزمات في الكلى، إذ ينصح الأطباء بتناول ما لا يزيد عن 2300 ميليجرام من الصوديوم يوميًا.

البروتين والمسكنات من الأشياء التي تدمر الكلى

الإفراط في تناول البروتين يأتي ضمن الأسباب التي قد تؤدي إلى أزمات في الكلى، ويكون الرياضيون الأكثر عرضة لتلك الأزمات، باعتبارهم يحرصون على تناول نسبة عالية من البروتين، وذلك باعتبار أن هضم البروتين، ينتج عنه فضلات تسمى اليوريا، وتفرز الكلى اليوريا من الجسم عن طريق البول، واستهلاك كمية كبيرة منه، سيجبر الكلى على القيام بجهد أكبر لتصفية اليوريا، ما يمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى، إذ ينصح الأطباء بتناول ما لا يزيد عن 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا.

الإفراط في تناول مسكنات الألم من الأسباب الشائعة بشكل كبير حول الإصابة بأمراض الكلى، خاصة إذا تم تناولها بجرعات عالية أو لفترات طويلة، باعتبارها قد تتسبب في تقليل تدفق الدم إلى الكلى.

التدخين يضر بصحة الجسم بشكل عام وخاصة الكلى، وتعد أضراره خطيرة للغاية ويمكن أن تتسبب في الفشل الكلوي، وتلف الأوعية الدموية في الكلى.