أميمة طلعت بعد تكريمها من الرئيس السيسي: «إنسان خلوق ويشجع المرأة»

عبرت أميمة طلعت، الحاصلة على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة المنوفية، عن سعادتها البالغة بعد تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية: «لقائي مع الرئيس مكانش متوقع وكمان لم أتوقع أن أحصل على وسام الكمال من الدرجة الثانية».

وأشادت أميمة طلعت في حديثها لـ«الوطن»، باهتمام الرئيس السيسي بالمرأة المصرية وتمكينها، قائلة: «إنسان ربنا يقويه وإنسان بمعنى كلمة إنسان خلوق جداً جداً ويشجع المرأة كثيرًا».

اهتمام الرئيس بالمرأة

وشكرت أميمة طلعت، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بالمرأة المصرية وتمكينها، مؤكدة أن اهتمامه بالمرأة يدل على نشأته في بيت طيب، وبيت يحترم المرأة ويشجعها وعطوف عليها، موضحة أن الرئيس دائما ما يحث على وحدة وتماسك الأسرة المصرية، وأن تُحل أي أمور بين الرجل والمرأة بالعقل والحكمة.

أميمة طلعت، 64 سنة، كانت تعمل مدير عام بكلية التكنولوجيا التطبيقية بقويسنا بمحافظة المنوفية، وحصلت على درجة البكالوريوس في التجارة، وتوفى زوجها منذ 15 عاما، وتحملت مسؤولية تعليم أبنائها الثلاثة.

رحلة أميمة طلعت

حرصت أميمة على تعليم أبنائها الثلاثة، حيث حصل الابن الأكبر أحمد إبراهيم على مؤهل كلية الصيدلة، والثاني يُدعى أنس يعمل مهندس بترول، وأخيراً ابتهال وهي طبيبة أسنان.

وعن تقديمها في مسابقة الأم المثالية، قالت أميمة، إن ابنتها «ابتهال» قدمت لها مفاجأة بمناسبة عيد الأم، واستأنفت الأم الأوراق المطلوبة للتقديم إلى أن أعلنت وزارة التضامن فوزها بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة المنوفية.