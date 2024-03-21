الأم المثالية الأولى على الجمهورية بعد تكريمها من الرئيس السيسي: فخورة إني سلمت عليه

أعربت أنيسة فريد منصور متولي الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في مسابقة الأم المثالية، عن سعادتها البالغة بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها اليوم في احتفالية يوم المرأة المصرية: «فخورة بتكريمي من الرئيس ربنا يخليه».

وعن الدقائق المعدودة التي قضتها «أنسية» مع الرئيس السيسي أثناء التكريم، قالت لـ «الوطن»: «قلت للرئيس ربنا يخليك يا ريس وأنا فخورة إني سلمت على حضرتك».

حكاية أنيسة منصور

وعن تقدميها على مسابقة الأم المثالية، قالت أنيسة منصور، التي تبلغ من العمر 69 عامًا، وحاصلة على دبلوم المُعلمين والمعلمات، وهي أرملة منذ 41 عامًا، إن نجلها «عقيد بالقوات الجوية» قدم لها قبل غلق باب التقديم على المسابقة بيومين: «قلت لأبني بلاش تضيع وقتك يا ابني ومتقدمش لكن أصر وقدم وربنا وفقنا».

مستواها التعليمي

تزوجت أنيسة منصور، في سن مبكرة عام 1968، من زوجها الذي كان يعمل «مساح» بمشروع بأحد المطارات يتبع لإحدى شركات المقاولات، ولكن بعد عامين ونصف من زواجهما توفي الزوج خلال العمل تاركا ابنا أكبر عمره سنة وابن أصغر عمره شهر واحد، وأصرت الأم على تحسين مستواها التعليمي بهدف تحسين دخلها، حيث أنها حاصلة على دبلوم ثانوي صناعي، وأكملت دراستها وحصلت على دبلوم معلمين، وعملت بالأشغال اليدوية، وجرى تعيينها بإدارة تعليمية.