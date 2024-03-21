شكري: توافقنا مع الولايات المتحدة على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المباحثات التي تمت مع الوزراء أتسمت بالصراحة، بالإضافة إلى التعمق في أهمية العمل المشترك بين الولايات المتحدة والوزراء العرب الحاضرين، وهم وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ورئيس وزراء قطر، ووزير خارجية الأردن، والسلطة الوطنية الفلسطينية، دولة الإمارات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا «وخلال المباحثات كان هناك توافقا على أهمية استمرار التعاون مع الولايات المتحدة للتعامل مع القضايا الحالية لخطورتها وضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة، وإطلاق سراح الرهائن».

وتابع: «واتفقنا على استمرار التنسيق فيما بيننا، واتفقنا أن يجتمع الخبراء في وقت قريب للاتفاق على خطوات ملموسة، والتعامل مع قضية زيادة حجم المساعدات، ونتطلع أن تكون لجهودنا المشتركة أثرا في الوقت الراهن، فليس هناك مجال للانتظار، وليس هناك مجال لزيادة حجم المعاناة الإنسانية، وليس هناك مجال لاستمرار الحرب».

وأكمل: «نأمل بأن نتعدى كل ذلك إلى مرحلة جديدة في المنطقة بعيدًا عن الصراع، بعيدًا عن الانتقام، ومرحلة ينتهي فيها الصراع على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية لتنعم المنطقة وكل شعوبها الفلسطينيين والإسرائيليين بالأمن والآمان والتعاون، وفتح مجالات تستفيد منها شعوب المنطقة أجمع».