بلينكن: وقف إطلاق النار في غزة أفضل السبل الممكنة لإيصال المساعدات الإنسانية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على العمل لوقف إطلاق النار باعتبار أنه أفضل السبل الممكنة والفورية لإيصال المساعدات الإنسانية، ولكنه ليس السبيل الأوحد، مشددا على ضرورة الاستمرار في هذا العمل وضمان زيادة المساعدات من خلال السبل المستدامة عبر البر والبحر والجو.

وأضاف «بلينكن» خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، عبر «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مسؤولين في قبرص يجتمعون من أجل الجهود البحرية المشتركة الشاملة للدعم المُقدم من القوات العسكرية الأمريكية من خلال الجسر البحري كقناة إضافية للمساعدات، مؤكدا أن هذا الممر يعتبر تكميليا وليس بديلًا عن المسارات السليمة والمُعتادة لإيصال المساعدات إلى غزة.

وواصل: «اتفقنا اليوم أننا سوف نحشد كل الخبراء خلال الأيام المقبلة، لتحديد الحاجات المُلحّة واللازمة الواجب اتخاذها لزيادة هذه الإجراءات الخاصة بتحقيق الأهداف وغدا نتناول الموضوعات مع الشركاء وكيف يمكن تنسيق الجهود المشتركة في هذا السياق».