احذر اتباع هذه العادات الغذائية الخاطئة في رمضان.. تسبب فقر الدم

على الرغم من أنّ شهر رمضان الكريم يعد فرصة مثالية لراغبي اتباع الأنظمة الغذائية الصحية، وأيضًا لمن يريدون فقدان الوزن، إلا البعض قد يتبع عادات غذائية خاطئة التي تؤثر على صحته وقد تسبب إصابته بمرض فقر الدم ما يؤدي للإصابة بالأنيميا.

وشرح الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في برنامجه التلفزيوني، أنّ الإصابة بمرض فقر الدم قد تزداد خلال شهر رمضان، نظرًا لتغيير النظام الغذائي، ما قد يؤدي إلى الإصابة بسوء التغذية.

أسباب الإصابة بفقر الدم في رمضان

ويرجع سبب زيادة معدل الإصابة بفقر الدم في رمضان إلى سوء تغذية الذي قد يحرم الجسم من الحصول على النسبة المطلوبة من معدن الحديد المسؤولة عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ما يتسبب في نقصه في الجسم وفقًا لما ذكره «موافي»، مشيرًا إلى أنّ هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بفقر الدم منها تناول الشاي بعد الأكل وكذلك الإصابة بأمراض الكلى، وتحديدًا الفشل الكلوي.

أعراض الإصابة بمرض فقر الدم

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك» ومنها:

الإعياء

ضيق التنفس

شحوب لون الجلد

زيادة اللون الأزرق في بياض العينين

العصبية

زيادة معدل ضربات القلب، الصداع

التهابات اللسان

صعوبة التركيز

الدوخة

هشاشة الأظافر

تشقق زوايا الفم

تكرار الالتهابات

وتختلف أعراض الإصابة بفقر الدم من شخص لآخر بناءً على نوع وشدة فقر الدم، إذ من الممكن أنّ تكون الرغبة في تناول المواد غير الغذائية وهشاشة الأظافر علامات على المرض الذي يكون ناتجًا عن نقص الحديد.