4 أعراض تدل على الإصابة بأمراض الكلى.. «الصحة» تكشف التفاصيل

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا حول أمراض الكلى، وقامت بتعميمه على مديريات الشؤون الصحية، يتضمن أعراض الإصابة بالمرض والتي يجب فور ظهورها على الشخص زيارة الطبيب، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورفع التوعية لدى المواطنين تجاه الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية.

أعراض الإصابة بأمراض الكلى

وحددت وزارة الصحة الأعراض التي يجب الانتباه إليها والتي تشير إلى الإصابة بأمراض الكلى على النحو التالي:

- ألم غير مبرر في منطقة البطن

- إحساس بتأخر نزول البول

- الشعور ببعض الحرقان أثناء التبول

- تغير لون البول للون الداكن

أهمية الاكتشاف المبكر للأمراض

وأشارت وزارة الصحة إلى أهمية الاكتشاف المبكر للأمراض، ما يعمل على رفع معدلات الشفاء في مراحل المرض الأولى، مؤكدة أن مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي تعمل داخل الوحدات الصحية.

كما طالبت وزارة الصحة، المواطنين بالاتصال بالخط الساخن 105 للرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المختلفة، ومعرفة أقرب وحدة صحية للاستفادة من خدمات المبادرة، والتي تقدم بشكل مجاني، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء.