الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية: «فخورة بتكريمي من الرئيس السيسي»

أعربت وفاء أحمد محمد، 59 عامًا، ابنة محافظة كفر الشيخ، الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية لعام 2024، عن بالغ سعادتها وفخرها بتكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية يوم المرأة المصرية، اليوم.

وأكدت «وفاء» لـ«الوطن»، أنّ تكريمها من الرئيس السيسي فرحة كبيرة لا توصف، مضيفةً: «سلمت على الرئيس ودعيت له وشكرته، وحقيقي مش قادرة أعبر عن مدى سعادتي بمقابلته وربنا يحميه ويخليه لمصر».

وتابعت «وفاء»: «سعيدة أوي بالتكريم وإني بمثل أمهات كفر الشيخ، وسعيدة جدًا بتشجيع الرئيس السيسي لي على مواصلة مسيرة العطاء مع أحفادي».

قصة الأم المثالية وفاء أحمد محمد

يذكر أنّ قصة الأم المثالية وفاء أحمد محمد، بدأت بعد أنّ تحملت مسؤولية تربية أخواتها الأربعة، فشاركت الأم في الأعمال المنزلية وتربية أشقائها، حتى تزوجت في العشرين من عمرها، وبعد مرور 3 سنوات من الزواج أُصيب الزوج بجلطة وظل طريح الفراش لمدة سنتين ثم توفي، وترك 3 أبناء من حفظة كتاب الله، وبعدها استكملت الأم دراستها وحصلت على دبلوم فني.