طرح 4 محلات تجارية للمزاد العلني ببيلا في كفر الشيخ.. الاثنين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن طرح محلين تجاريين ومبنى وموقع للمزاد العلني يوم الاثنين المقبل، لمدة 3 سنوات، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

طرح 4 محلات تجارية ومواقع للمزاد العلني ببيلا

وقالت الوحدة المحلية، في بيان اليوم، إنّ الأماكن المطروحة تقع بمدينة بيلا وقرية إبشان، موضحةً أنّ شروط الدخول إلى المزد تشمل طلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة التعاقدات بديوان مجلس مدينة بيلا نظير سداد مبلغ 305 جنيه وضريبة القيمة المضافة لكل محل أو مبنى أو موقع، على أنّ تُعقد جلسة المزاد الساعة 11 ظهراً بمقر مجلس مدينة بيلا يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024، ويتم سداد تأمين دخول المزاد بمبالغ تترواح ما بين 2000 إلي 5000 جنيه في موعد غايته جلسة المزاد.

كيفية شراء كراسة الشروط

وأشارت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا إلى أنّ الأماكن الأربعة تقع في نطاق المدينة وقرية إبشان وهي كالتالي: مبنى ورشة الصيانة القديم بجوار الوحدة المحلية لقرية إبشان وقيمة تأمين دخول المزاد 4000 جنيه، ومحل تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بجوار بنك مصر وقيمة تأمين دخول المزاد 5000 جنيه، ومحل رقم 3 بمجمع مواقف بيلا وقيمة تأمين دخول المزاد 2000 جنيه، وموقع مستودع الغاز القديم سابقا والكائن بجوار محطة الأتوبيس الجديدة بشارع بورسعيد بالمدينة وقيمة تأمين دخول المزاد 5000 جنيه، وعلي من يرغب في دخول المزاد التوجه إلى ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا لشراء كراسة الشروط وسداد قيمة تأمين دخول المزاد.