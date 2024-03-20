«تعليم كفر الشيخ» تعلن الفائزين في مسابقة الأمناء الأوائل لمجالس الآباء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، نتيجة مسابقة مسابقة الأمناء الأوائل لمجالس الأمناء والآباء والمُعلمين للعام الدراسي 2023 - 2024، تحت إشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

أسماء الفائزين في مسابقة الأمناء الأوائل

ووفقاً لما أعلنته المديرية، فإنّ أسماء الفائزين في مسابقة الأمناء الأوائل لمجالس الأمناء والآباء والمُعلمين للعام الدراسي 2023 - 2024، عن المراحل «الابتدائية، والإعدادية، والثانوية»، كالتالي:

المرحلة الابتدائية

1- كريمة محمد حامد غراب، مدرسة محلة مالك الابتدائية - إدارة دسوق التعليمية - «المركز الأول».

2- جيهان عبد الغني عبد العزيز قرقورة، مدرسة الشهيد أبو العينين الرسمية - إدارة فوه التعليمية - «المركز الثاني».

3- سها أحمد عبد المجيد زيد، مدرسة قابل الابتدائية - إدارة مطوبس التعليمية - «المركز الثالث».

4- فؤادة توفيق فؤاد عبد الفتاح، مدرسة مجمع الشهداء الابتدائي بأبو بدوي - إدارة بيلا التعليمية - «المركز الرابع».

5- سهام إبراهيم عبد الفتاح سكوت، مدرسة شورى الابتدائية - إدارة برج البرلس التعليمية - «المركز الخامس».

المرحلة الإعدادية

1- عبد الله عبد الواحد الغباشي حب الله، مدرسة البنائين الإعدادية - إدارة بلطيم التعليمية - «المركز الأول».

2- أماني بسيوني مبروك نوح، مدرسة الزهور الرسمية للغات - إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية - «المركز الثاني».

3- رأفت أحمد محمد أبو سمرة، مدرسة فوه للتعليم الأساسي - إدارة فوه التعليمية - «المركز الثالث».

4- شادية محمد السيد أحمد مدكور، مدرسة محمد محمد الحسانين الإعدادية - إدارة برج البرلس التعليمية - «المركز الرابع».

5- سامية عبد الفتاح فتح الله الهلبي، مدرسة مطوبس الإعدادية بنين - إدارة مطوبس التعليمية - «المركز الخامس».

المرحلة الثانوية

1- صفاء علي السيد هلال، مدرسة كفر الشيخ التجارية بنات - إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية - «المركز الأول».

2- نورة أحمد حسن نديم، مدرسة كفر الجرايدة الثانوية المشتركة - إدارة بيلا التعليمية - «المركز الثاني».

3- حنان فوزي مصطفى عبد الواحد، مدرسة الشهيد خالد السواحلي الفنية المتقدمة - إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية - «المركز الثالث».

4- كرم محمد عبد اللطيف جميعي، مدرسة فوه الثانوية بنين - إدارة فوه التعليمية - «المركز الرابع».

5- حنان عبد الله شعبان الزعزوع، مدرسة مطوبس الثانوية بنين - إدارة مطوبس التعليمية - «المركز الخامس».

وكيل الوزارة يهنئ الفائزين في مسابقة الأمناء الأوائل لمجالس الأمناء والآباء والمُعلمين

وهنأ محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الأخصائيين الفائزين والإدارات التعليمية الفائزة، والقائمين على تنفيذ مسابقة الأمناء الأوائل لمجالس الأمناء والآباء والمُعلمين، موجهًا بتكريمهم لتشجيعهم على مداومة الأداء المتميز.