متحف كفر الشيخ يعرض 3 قطع أثرية لاختيار قطعة شهر أبريل 2024

عرض متحف كفر الشيخ، بقيادة الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف، 3 قطع أثرية، لاختيار قطعة شهر أبريل 2024، من خلال تصويت الجمهور عبر صفحة المتحف على «فيسبوك»، تحت شعار «أنت من تقرر».

متحف كفر الشيخ يعرض 3 قطع أثرية

القطعة الأولى، هي عبارة عن جزء من عنصر معماري يحمل خرطوش الملك تحتمس الثالث ونقش للملك في هيئة المعبود حورس ناشر جناحية مرتديا التاج الأبيض يرجع لعصر الدولة الحديثة «حجر جيري».

أما القطعة الثانية، فهي عبارة عن تمثال لسرابيس بهيئة رجل واقف يحمل صولجان مفقود في يمناه ويرتدي عباءة وقميص وصندل يرجع للعصر الروماني «حجر جيري».

بينما القطعة الثالثة فهي عبارة عن طبق من الخزف ذو البريق المعدني الأخضر الزيتوني يحمل رسم لحيوان يرجع للعصر العباسي «خزف».

مسابقة «أنت من تقرر»

وأكد الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام متحف كفر الشيخ، أنّ مسابقة «أنت من تقرر» يتم الإعلان عنها شهريا، إذ يجري اختيار قطعتين أثريتين من المعروضة بالمتحف، ونشرها على الصفحة الرسمية للمتحف على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويقوم جمهور المتحف بالتصويت عن طريق عمل إشارة «أعجبني» للقطعة المختارة، والتعليق على رقم الصورة على أكثر قطعة أثارت إعجابهم، وبعد ذلك تقوم إدارة المتحف بوضع القطعة الفائزة على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

وأوضح «فريد»، أنه جرى عرض 3 قطع أثرية لاختيار القطعة المميزة لشهر أبريل لعام 2024 لعرضها لمدة شهر كامل أمام الجمهور من زوار متحف كفر الشيخ، لافتاً إلى أنّ شهر أبريل من كل عام يشهد الاحتفال باليوم العالمي للفن، ويتزامن مع هذا الشهر أيضاً هذا العام الاحتفال بعيد الفطر المبارك، لذا سيتم عرض بعض القطع المميزة بالمتحف تزامناً مع هذه الاحتفالات الهامة.