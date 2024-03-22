بدأت الحلقة 11 من مسلسل المعلم، بطلب سلوى خطاب من جيهان قمري الزواج من زوجها طارق النهري، وذلك بسبب حبه الشديد لها.

أحداث الحلقة 12 من مسلسل المعلم

لنرى خلال أحداث الحلقة 12مسلسل المعلم، هل ستوافق جيهان قمري على الزواج من طارق النهري، أم سترفض؟

موعد عرض مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 12

ويأتي موعد عرض مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 12، يوميًا في تمام الساعة 9:45 مساء.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.