مسلسل المعلم الحلقة 10.. هل تتقبل سهر الصايغ زواج مصطفى شعبان؟

شهدت الحلقة 9 من مسلسل المعلم، اعتراف هاجر أحمد لسهر الصايغ بحبها لمصطفى شعبان، لتقول لها الأخيرة إنّها تشعر بذلك منذ فترة طويلة.

أحداث الحلقة 10 مسلسل المعلم

وينتظر المشاهدون في أحداث الحلقة 10 من مسلسل المعلم، هل تقوم سهر الصايغ بتزويج مصطفى شعبان لهاجر أحمد أم لا.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

موعد عرض مسلسل المعلم

يُعرض مسلسل المعلم على قناة الحياة، يوميًا في تمام الساعة 9:45 مساء.