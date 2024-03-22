خريطة افتتاحات المساجد في محافظات مصر اليوم.. بينها 26 جامعا جديدا

تفتتح وزارة الأوقاف 36 مسجدًا، اليوم الجمعة، منها 26 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و10 مساجد صيانة وتطوير، وذلك في 16 محافظة هي «مطروح، والدقهلية، ودمياط، وسوهاج، والمنوفية، وأسيوط، والبحيرة، والإسكندرية، والقليوبية، والسويس، وبني سويف، والمنيا، والفيوم، والغربية، والشرقية، وأسوان».

مساجد الإحلال والتجديد

بالنسبة لمساجد الإحلال والتجديد، ففي محافظة مطروح يجري افتتاح مسجد الرحمن العصافرة بمركز الحمام، ومسجد الشيخ يادم بقرية الجراولة بمركز مطروح، ومسجد زقاوة بمدينة سيوة، ومسجد المهاجرين بمركز الضبعة، وفي محافظة الدقهلية يجري افتتاح مسجد النور بعزبة الأحرار بمركز المنصورة، ومسجد السلام الجمعية بقرية كتامة بمركز طلخا، ومسجد الشيخ حمام بقرية البصراط بمركز المنزلة، ومسجد صالح بن نافع بقرية العزازنة بمركز دكرنس، وفي محافظة دمياط يجري افتتاح مسجد الهرميل الوسطاني بمركز كفر سعد.

وفي محافظة سوهاج يجري افتتاح مسجد الحاج عبد الحميد بجزيرة طما، ومسجد الفتاح العليم بقرية البلابيش بحري بمركز دار السلام، ومسجد الحاج علي ماحي بقرية الكشح بمركز دار السلام، وفي محافظة المنوفية مسجد عمار بعزبة عمار بمركز الباجور، ومسجد آل شلبي بقرية الرمالي بمركز قويسنا، وفي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد محمود مهني بمدينة ديروط، ومسجد الرحمن بقرية نزلة بلال بمركز ديروط.

وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد محمد عبد النبي بركات «القوني» بمركز حوش عيسى، ومسجد التوحيد بالحاجر بمركز كفر الدوار، ومسجد الرحمن بعزبة صابر العجني النهر بستان بمركز الدلنجات، ومسجد التائبين بقرية عبد المنعم رياض بمركز أبو حمص، ومسجد الشريف بمزرعة 4 فرهاش بمركز حوش عيسى، ومسجد التقوى بقرية البوصة بالأمراء بمركز كفر الدوار، وفي محافظة الإسكندرية يجري افتتاح مسجد الفتح بقرية شلتوت بالكيلو 64 صحراوي بالعامرية ثان، ومسجد الرحمن بالقرية البيضة بنزينة بقرية النهضة بالعامرية أول، وفي محافظة القليوبية يجري افتتاح مسجد السلام بقرية بطا بمركز بنها، ومسجد الصحابة بالعبور الجديدة بالمجد بمدينة العبور.

أما بالنسبة لمساجد الصيانة، ففي محافظة السويس يجري افتتاح مسجد الشيخ عبود بالغوري بحي الأربعين، وفي محافظة بني سويف يجري افتتاح مسجد الرحمن بعزبة أبو رغية بقرية مناشي أبو صوير الملي بمركز الواسطي، وفي محافظة الدقهلية يجري افتتاح المسجد الكبير بقرية ميت نابت بمركز طلخا، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد الميري «الكبير» بمركز المحمودية، وفي محافظة المنيا يجري افتتاح مسجد الرحمن بقرية ريدة بمركز المنيا، ومسجد الإصلاح الزراعي بقرية الحوارتة بمركز المنيا.

وفي محافظة الفيوم يجري افتتاح مسجد الشيخ وعيد بمركز سنورس، وفي محافظة الغربية يجري افتتاح مسجد الصياد بقرية برما بمركز طنطا، وفي محافظة الشرقية يجري افتتاح مسجد المصطفى بقرية الزنكلون بمركز الزقازيق، وفي محافظة أسوان يجري افتتاح مسجد السيد البدوي بمطلع المحمودية بمركز أسوان.

افتتاح 834 مسجدًا في 8 أشهر

جدير بالذكر أنّ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 1 يوليو 2023 حتى تاريخه، 834 مسجدًا، منها 657 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و177 مسجدًا صيانة وتطوير، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 22 مارس 2024، 11 ألفًا و856 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 16 مليارًا و951 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.