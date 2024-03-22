موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024.. تعرف على أماكن الحصول عليها

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، حيث أوضحت مصادر بأن صرف المعاشات سيكون قبل حلول عيد الفطر بمدة كافية، ويمكن الصرف من مكاتب البريد بالقاهرة الكبرى والمحافظات، وماكينات الصرافة الآلية الـ«ATM» بموجب فيزا كارت المعاش، ومنافذ فوري وبنك ناصر الاجتماعي.

صرف معاشات شهر أبريل

ونوهت المصادر لـ «الوطن»، بأنه يتم صرف معاشات شهر أبريل اعتباراً من أول الشهر، لافتة إلى وجود ما يسمى بطلب معاش استثنائي، حيث يمنح العاملون السابقون بالحكومة الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب، ويجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائياً لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

طلب المعاش الاستثنائي

وأوضحت أن طلب المعاش الاستثنائي يمكن أن يكون كتقرير معاش استثنائي لمن أدوا خدمة جليلة للدولة، أو منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة، وفق مجموعة من الخطوات وهي:

- إذا كنت من العالمين السابقين بالجهاز الإداري للدولة استوفى نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة.

- أو يتم استيفاء نموذج المعاش من مكتب التأمينات المختص وقدمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية.

- سيتم تحويلك للهيئة العامة للتأمين الصحي.

- التحويل يكون لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل.

- سيتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

- يتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى حقك في المعاش الاستثنائي.