«المرشدين السياحيين»: زيادة قيمة المعاشات 70% بداية من الدفعة المقبلة

كشف سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، عن زيادة قيمة المعاشات الشهرية التي تدفعها النقابة للمرشدين السياحيين المحالين على المعاش بداية من الدفعة المقبلة بنحو 70%، مشيرًا إلى أنّ قيمة المعاش ستصبح 500 جنيه شهريًا بدلا من 300 جنيه الحالية، وأنّ تلك الزيادة جاءت بعد الدراسة الاكتوارية التي أجرتها النقابة لتقرير نسب المعاشات بالقياس بمدخلات النقابة وأعداد المرشدين السياحيين.

مدخلات نقابة المرشدين السياحيين

وأضاف عبدالوهاب، خلال الرسالة التي بثها لجموع المرشدين السياحيين، أنّ النقابة تعلم أنّ المعاش الشهري الذي تصرفه النقابة للمرشدين السياحيين ليس على القدر الكافي وستعمل على زيادته خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنّ مدخلات النقابة لتوفير المعاشات تأتى عبر طريقين،الأول هو إشتراكات النقابة والتي تبلغ 60 جنيهًا سنويا تخصص نصفها للمعاشات والآخر جزء من قيمة تذكرة دخول متحف أبوسمبل بأسوان.

تنقية جداول نقابة المرشدين السياحيين

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين إلى أنّ أعمال تنقية جداول المرشدين السياحيين والتي تقوم بها جهات رقابية لا زالت مستمرة، موضحا أن إنتهاء عمليات التنقية، مع الزيادة المحتملة في قيمة اشتراك النقابة قد تساعد على زيادة قيمة المعاش، خلال الفترة المقبلة.