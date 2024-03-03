شيماء البرديني: الدولة لا تنسى أصحاب المعاشات في أي زيادة مالية أو رعاية صحية

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ حزم الحماية الاجتماعية تشمل الموظفين وأصحاب المعاشات، موضحة أنّ الفئة الأخيرة كانت تستغيث دائمًا من كونها درجة ثانية أو الفئة التي ستلحق بالقرار، فأصبحت بين الفئات الأولى فى كل القرارات.

الزيادة ستُطبق من مارس

وأضافت البرديني خلال لقائها ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «الزيادة ستُطبق من مارس وكل في موعده، وهو نوع من أنواع الضمانة لهؤلاء حال الوصول إلى سن التقاعد، بأنّ الدولة لا تنساهم سواء من الرعاية الاجتماعية أو الصحية أو الاستحقاق، ومن كل زيادة تحدث».

أصحاب المعاشات على رأس أولويات الدولة

وتابعت: «إحنا جايين من عصور وأوقات كان أصحاب المعاشات فيها طول الوقت حاطين إيديهم على قلوبهم، دلوقتي كل القرارات اللي بتصدر بتستهدف غالبية المصريين بكل فئاتهم، وبتحط أصحاب المعاشات على رأس الأولوية».