شهدت الحلقات السابقة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، العديد من المواقف والأزمات التي يمر بها يحيى الفخراني «بهجت» بسبب أحفاده أو شركاءه في سنتر الدروس الخصوصية وكشك بيع الحلويات، لذا ينتظر العديد من المشاهدين، مواعيد عرض مسلسل «عتبات البهجة» على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 12.

مواعيد عرض مسلسل «عتبات البهجة»

وستعرض الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc، في تمام الساعة 6:30 مساءً، بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً و5 صباحًا يوميًا.

وتضمنت الحلقة الـ11 من المسلسل، العديد من الصراعات، إذ تقترب الفنانة «هنادي مهنا» فلة، من الزواج من حنفي «محسن منصور»، إلا أنّ عنبة «تيتا» يحاول التقرب منها لكنها ترفضه بكل الصور.

بهجت يطلب المساعدة من عنبة

وطلب «بهجت» من عنبة أن يساعده وأخبره بسر وطالبه بعدم إفشائه أمام «جميلة» وهي حفيدة الفنان يحيى الفخراني، ولم يكن هناك أي تفاصيل أخرى في الحوار الذي دار بينهما.

والمسلسل بطولة كل من يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح.