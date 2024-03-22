مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11.. صراع بين هنادي مهنا وعنبة

صراع من نوع آخر يعيشه تيتا «عنبة» مع فلة «هنادي مهنا»، في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11، ويعمل تيتا على إقناعها بأنه ترك العمل مع الراقصة لولا ولم يعد قريبا منها، إلا أن فلة مُصرَّة على استمرار علاقتها بحنفي، ولم تستجرع ذكريات الحب التي جمعتهما في السابق.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11

على يد بعض الشباب تعرض تيتا للضرب دفاعًا عن فلة، وتُجبر على إعلان خطوبتها له لحمايته، وتنقذه من الموقف الذي يمر فيها بسببها.

وتُحاول «نعناعة» نصيحة زوجها عيطة برفض زواج فلة «هنادي مهنا» من حنفي، لكنه يعاتبها على طمعها، وأنها كانت سببًا في ذلك من البداية.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11

وتحدث الفنان يحيى الفخراني إلى عنبة، ليخبره عن نصائحه له في علاقته مع فلة، ليؤكد له أنه السبب في ترك فلة من البداية من أجل لولا الراقصة، ليوضح له عنبة، أن علاقته مع الراقصة هي علاقة عمل فقط.

وأكد له بهجت، أن من يحب يجب أن يدافع عن حبه ولا يتخلى عنه مهما كانت الأسباب، حتى لا يعود ويشعر بالندم في فترات مقبلة.

وكانت بدأت حلقة اليوم من مسلسل عتبات البهجة، بالعديد من المواقف والأحداث، ما بين منال «وفاء صادق» وعبد البديع «هشام إسماعيل»، والتي وصلت علاقتهما إلى أزمة والشكوك أصبحت هي التي تطغي على حياتهم، ويتدخل الفنان يحيى الفخراني «بهجت» في حل تلك الأزمة بينهما.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11 على شاشة «دي إم سي»

وبعدها يفاجئ عبدالبديع زوجته، ضمن أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11، ويقدم لها هدية مرتفعة الثمن، لكن الشكوك ما زالت تراوضها، ولكن انتهت كل الشكوك من خلال بعض الكلمات التي تحدث بها زوجها اليها في مناسبة عيد ميلادها.