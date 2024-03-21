نصائح للعيش في سعادة «قبل فوات الأوان».. على خطى يحيى الفخراني في عتبات البهجة

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل عتبات البهجة، ظهور الفنان القدير يحيى الفخراني، الذي يجسد شخصية «عم بهجت»، يوجه رسالة إلى جمهوره، يحثهم خلالها على إعادة العلاقات الجيدة فيما بينهم، برسالة تخفق لها القلوب، أو كما أطلق عليها «عتبة من عتبات البهجة».

وصايا العم بهجت

أوضح بهجت في رسالته لرواد منصات التواصل الاجتماعي، خلال أحداث مسلسل عتبات البهجة، في ضوء عتاب للبشر على عدم اهتمامهم بأمور بعضهم، إلا بعد رحيل الشخص عن عالمنا: «هو إحنا ليه بطلنا نسأل عن بعض، منسألش عن حد غير لما نعرف أنه فارقنا وراح».

ونصح «بهجت» الجمهور بإعادة الحب فيما بينهم، إذ لم يتبق سوى ذكريات ذلك الحب، متمنيًا أن تكون أغلبها من المواقف الطيبة، مفسرًا بأن الدنيا لا تساوي أن يبقى البشر على خصومة فيما بينهم: «يا ناس حبوا بعض قبل فوات الأوان، مش هيبقى لنا في الدنيا دي كلها غير شوية ذكريات، نتمنى تكون أغلبها ذكريات حلوة، كام صورة، على سطرين في جواب بعتناهم لحبايبنا في الغربة، لقمة طعمة في مطعم شعبي في الحسين ولا السيدة، سهرة جميلة في بيت أحد الأصدقاء، تصدقوا الدنيا دي مش مستاهلة نزعل حد، ولا نزعل من حد».

خطوات الحياة في سعادة

ونقدم مجموعة من النصائح تساعدنا على العيش في سعادة مع من حولنا، وفقًا لما ورد في موقع «Helthline»:

الشكر:

تقديم الامتنان لمن حولنا، يمنح لقلوبنا السعادة، ويزيد خلايا المخ بدفعة كبيرة من المزاج الجيد.

كن لطيف:

من الضروري القيام ببعض الأنشطة الروحية مثل تقديم مجاملة صادقة، أو تقديم الابتسامة للمتواجدين، إذ يعد ذلك من طرق تعزيز السعادة في نفسك ونفس الآخرين.

تناول الطعام المحبب لقلبك:

يزيد إفراز هرمون السعادة عند تناول طعامك المفضل، لذلك احرص على التمتع بوجبة مما تفضل بشكل دوري.

أحداث مسلسل عتبات البهجة

يدور مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، في إطار اجتماعي هادف، يناقش قضايا جميع الفئات العمرية، مع عرض حلول لكل أزمة عبر نصائح الجد السبعيني «بهجت».