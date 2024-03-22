ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11.. أحفاد يحيى الفخراني في ورطة

شهد مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11، العديد من الأحداث التي من الممكن أن يراها المشاهد متضاربة وتحول في العديد من المواقف، ما بين الحب والكراهية، فلة «هنادي مهنا» تحول حبها إلى تيتا «عنبة» إلى كره وإجبار عائلتها على تقبل حنفي، وفيما يلي ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي».

بدأت أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11، بمشاجرة بين منال «وفاء صادق» وعبد البديع «هشام إسماعيل» بسبب غيرتها القاتلة، وتلجأ إلى بهجت «يحيى الفخراني» باحثة عن ملاذ آمن، ويقوم الفخراني بتهدئة الأمور بينهما، ويطالب عبد البديع بضرورة احترام مشاعرها ورعايتها.

ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11

وتُقام احتفالية بمناسبة عيد ميلاد منال «وفاء صادق»، ويهديها عبد البديع هدية ثمينة، وتأكيدًا على حبه لها يطلب منها الزواج مرة أخرى، وهو التصرف الذي جعل الشكوك تزيد لدى منال، بسبب العديد من المواقف التي حدثت بينهما في السابق، وتلاشت مخاوف وشكوك منال بكلمات رومانسية من زوجها.

ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11 على شاشة DMC

وأصبحت جميلة حفيدة الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11 ضحية لعالم المخدرات، وذلك بعد أن تقابلت مع صديقها إيهاب الذي يُقنعها بتسليم شحنة مخدرات بدلًا منه، ويذكر أن صديقها إيهاب ظهر خلال الحلقات الماضية وكان يطالبها بأن تدخل معهم في هذه الحلقة ولكنها رفضت، مُغريًا إياها بسهولة المهمة، وشقيها عمر يواجه خطرًا جسيمًا أثناء تسليم شحنة مخدرات، وتفاجئه الشرطة في وقت تسليم المخدرات، لكنها قامت بإلقاء القبض على شخص آخر بينما ينجح هو في الهرب.