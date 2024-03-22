تحريك سعر البنزين والسولار تماشيا مع الأسعار العالمية

تقرر تحريك سعري البنزين والسولار، تماشيًا مع الأسعار العالمية وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة، ليكون سعر السولار 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات و25 قرشًا، وسعر البنزين تحرك بقيمة جنيه واحد لكل رقم أوكتان، أما أنبوبة البوتجاز أصبحت بـ100 جنيه بدلًا من 75 جنيهًا.

ويأتي القرار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.

ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارًا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارًا و325 مليون جنيه.

وضاعفت الدولة توصيل الغاز للمنازل لتصل إلى أكثر من 6 ملايين وحدة لـ14.2 مليون وحدة، فيما دخل الغاز الطبيعي لـ81 منطقة جديدة لأول مرة منها 33 بالصعيد.