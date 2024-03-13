«البترول»: نعمل على إنتاج وقود الطيران المستدام من زيت الطعام

عقد وزراء البترول والثروة المعدنية والطيران المدني والبيئة والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، اجتماعا في مقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور مسؤولي الوزارات، لبحث التنسيق وآليات التعاون فيما بينها للعمل على إنتاج وقود الطيران المستدام SAF في ضوء مبادرة قطاع البترول الرامية لتنفيذ اول مشروع من نوعه في هذا المجال.

إنتاج وقود الطيران المستدام

وأوضح الملا أنّ قطاع البترول اتخذ مبادرات وقطع خطوات تنفيذية لدخول مجال إنتاج وقود الطيران المستدام SAF لأول مرة وبدأ إعداد الدراسات الخاصة بأول مشروع لإنتاجه اعتمادا على زيت الطعام المستعمل كمادة تغذية، ووضع تصور واستراتيجية مقترحة لتنفيذه من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مع الاستعانة بمؤسسات دولية لإعداد الدراسات.

وأكد أهمية الاجتماع لدعم التنسيق المشترك بين الوزارات والقطاعات المعنية بهذا المجال الجديد من اجل استغلال القوى والإمكانات للإسراع بتنفيذ المشروع الذي يأتي تنفيذا لتوجه الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والخضراء ومواكبة التوجهات العالمية في هذا الشأن.

وأضاف الملا أنّه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية من فرق العمل في الوزارات للعمل على الإجراءات والآليات الخاصة بالتعاون لإعطاء دفعات للإسراع بالعمل على مشروع إنتاج وقود الطيران المستدام والتعاون مع المستهلك النهائي لهذا النوع من الوقود، ممثلا في قطاع الطيران المدني، كما يتم مراجعة والنظر لجهود الوزارات المعنية بما يدعم إنجاح المشروع والإسراع بخطواته وأحكام آليات تنفيذه، على أن يقوم الوزراء بمتابعة ما قامت به اللجنة التنفيذية بشكل دوري.

تعاون بين البيئة والبترول والطيران

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، استعداد الوزارة للتعاون مع وزارتي البترول والطيران المدني لوضع إطار عام لاستراتيجية إنتاج واستخدام وقود مستدام للطائرات سواء من زيوت طعام مستعملة أو من زراعات يستنبط منها، مشيرة إلى أنّ الوزارة منذ أكثر من عام اتخذت خطوات نحو فكرة الاستثمار البيئي والمناخي حيث جرى إعداد استراتيجية الاقتصاد الحيوي، والعمل على منتج الوقود الحيوي في مصر بوصفه منتجا مستداما، حيث أن هناك دول اقتصادها قائم على زراعات معينة لإنتاج الوقود الحيوي.

واستعرض الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، رؤية الوزارة الرامية لاستخدام وقود الطيران المستدام SAF في قطاع الطيران المدني، وفق ما تم إقراره من منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، خاصة وأنّ دول «إيكاو» تعمل للوصول إلى نسبة 5% على الأقل من تزويد الطائرات بالوقود بحلول عام 2030.

إنتاج وقود الطيران من زيت الطعام المستعمل

وأكد السيد القصير وزير الزراعة، أنّ هناك مصادر مختلفة لإنتاج وقود الطيران المستدام سواء زيوت الطعام المستعملة أو الزيوت المنتجة من نباتات الجاتروفا وغيرها، وأهم خطوة هي تحديد أماكن تواجد هذه المدخلات وآلية استخدامها ودراسة اقتصاديات استخدام هذه المدخلات.

وشدد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، على أهمية النظر في تنفيذ آلية عملية قابلة للتطبيق من أجل إيجاد منظومة ناجحة لجمع وتوريد زيت الطعام المستعمل وتأمينه كأحد مدخلات إنتاج وقود الطيران المستدام، وتبرز في هذا المجال أهمية التعاون مع وزارة التموين والشركات الموردة للزيوت بالسوق للمحلي وكبار المستخدمين في الأنشطة التجارية والصناعية، وإعطاء حوافز للمستهلكين في الأنشطة التجارية والمنزلية لحثهم على إرجاع الزيوت المستعملة.

وأشار المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إلى أهمية الدراسة الجيدة لنشاط إنتاج وقود الطيران المستدام من حيث الجوانب الاقتصادية وأنسب النماذج وآليات التنفيذ للوصول في النهاية إلى أنسب نموذج عمل يمكن تطبيقه في المشروعات الخاصة بهذا النشاط الجديد.