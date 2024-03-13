الحكومة تدرس الاستفادة من زيت الطعام المستعمل في صناعة وقود الطائرات المستدام

كشف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عن أهمية النظر في تنفيذ آلية قابلة للتطبيق وناجحة لجمع وتوريد زيت الطعام المستعمل، وتأمينه كأحد مدخلات إنتاج وقود الطائرات المستدام.

الحكومة تبحث استخدام زيت الطعام المستعمل في الوقود

وأشار وزير الصناعة إلى التعاون المهم مع وزارة التموين والشركات الموردة للزيوت بالسوق المحلية، وكبار المستخدمين في الأنشطة التجارية والصناعية، وضرورة إعطاء حوافز للمستهلكين في الأنشطة التجارية والمنزلية لحثهم على إرجاع الزيوت المستعملة.

جاء ذلك خلال اجتماع عدد من وزراء الحكومة، منهم وزراء البيئة البترول والثروة المعدنية والطيران المدني والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام.

وقود الطيران المستدام

واستعرض الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، رؤية الوزارة الرامية لاستخدام وقود الطيران المستدام SAF في قطاع الطيران المدني، وفقًا لما جرى إقراره من منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو».

وأشار إلى مشاركة مصر ضمن المجموعة الأفريقية في مؤتمر الإيكاو الثالث حول وقود الطيران المستدام بدبي، حيث وافقت المجموعة على الدخول فى منظومة إنتاج ونشر وقود الطيران المستدام تحت مظلة الإيكاو، مع التأكيد على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوفير التمويل لمرحلة الانتاج والتشغيل طبقًا لرؤية كل دولة، وأضاف أن دول الإيكاو تعمل سويًا نحو الوصول إلى نسبة 5% على الأقل من تزويد الطائرات بهذا الوقود بحلول عام 2030.

وأشار السيد القصير، وزير الزراعة، إلى أن هناك مصادر مختلفة لإنتاج وقود الطيران المستدام سواء زيوت الطعام المستعملة أو الزيوت المنتجة من نباتات الجاتروفا وغيرها، وأن أهم خطوة هي تحديد أماكن تواجد هذه المدخلات وآلية استخدامها ودراسة اقتصاديات استخدام هذه المدخلات، وأن أنظمة الزراعة التعاقدية تعد أحد أهم سبل توفير المواد الخام لأي صناعة، والتي على أساسها يجرى إنتاج المواد الخام وتوفيرها كمدخلات للصناعة، مؤكدا ضرورة وضع استراتيجية طويلة المدى لسبل الاستفادة من النباتات مثل الجاتروفا والجوجوبا في إنتاج الزيوت المستخدمة لإنتاج وقود الطيران.

وأشار المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إلى أهمية الدراسة الجيدة لنشاط إنتاج وقود الطيران المستدام من حيث الجوانب الاقتصادية، وأنسب النماذج وآليات التنفيذ للوصول في النهاية إلى أنسب نموذج عمل يمكن تطبيقه في المشروعات الخاصة بهذا النشاط الجديد.