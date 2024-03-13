طارق الملا: قطاع البترول يعمل على أول مشروع لإنتاج وقود الطيران المستدام

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماعه مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنّ قطاع البترول اتخذ مبادرات وقطع خطوات تنفيذية، خلال الفترة الأخيرة، لدخول مجال إنتاج وقود الطيران المستدام SAF لأول مرة، وبدأ إعداد الدراسات الخاصة بأول مشروع لإنتاجه اعتمادًا على زيت الطعام المستعمل كمادة تغذية.

وأضاف أن الوزارة وضعت تصورًا واستراتيجية مقترحة لتنفيذه من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مع الاستعانة بمؤسسات دولية لإعداد الدراسات، وإنجاز المراحل الأولية الخاصة بالإعداد للمشروع وتدبير التمويل.

وأكد الملا أهمية هذا الاجتماع في دعم التنسيق المشترك بين الوزارات والقطاعات المعنية بهذا المجال الجديد من أجل استغلال كل القوى والإمكانات للإسراع بتنفيذ المشروع الذى يأتي تنفيذًا لتوجه الدولة المصرية؛ لتحقيق التنمية المستدامة والخضراء ومواكبة التوجهات العالمية في هذا الشأن.

وأشار الملا إلى أنّه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية من فرق العمل في الوزارات للعمل على الإجراءات والآليات الخاصة بالتعاون؛ لإعطاء دفعات للإسراع بالعمل على مشروع إنتاج وقود الطيران المستدام والتعاون مع المستهلك النهائي لهذا النوع من الوقود متمثلاً في قطاع الطيران المدنى، كما يتم مراجعة والنظر لكافة الجهود التي تقوم بها الوزارت المعنية بما يدعم إنجاح المشروع والإسراع بخطواته واحكام آليات تنفيذه، على أن يقوم الوزراء بمتابعة ما قامت به اللجنة التنفيذية بشكل دورى.

وخلال الاجتماع تمّ تقديم عرض توضيحى عن مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية لدراسة، وتنفيذ أول مشروع لإنتاج وقود الطيران المستدام والخطوات التي تم إنجازها لاستكمال الدراسات بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإعداد لتنفيذه والاستراتيجية المقترحة للمشروع، وتوقيع اتفاقية مبادئ لتأمين المادة الخام له.