لجنة تسعير المنتجات البترولية تعلن تحريك أسعار البنزين والسولار

اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.

وفي ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت مؤخرًا، ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف، والذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية؛ بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر، ما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 22 / 03 / 2024 على النحو التالي:

البنزين 95 13.50 جنيه / لتر.

البنزين 92 12.50 جنيه / لتر.

البنزين 80 11 جنيه / لتر.

السـولار 10 جنيهات / لتر.

غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3 .

البوتاجاز 100 جنيه / اسطوانة .