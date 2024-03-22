عطل يضرب إنستجرام يثير القلق حول العالم.. ماذا حدث؟

حالة من القلق انتابت رواد موقع الصور الشهير «إنستجرام»، بعد أن ضرب عطل مفاجئ الموقع خلال الساعات الماضية، حيث أثارت عمليات تسجيل الخروج واسعة النطاق موجة من ردود الفعل من المستخدمين.

«Downdetector»، المنصة التي توفر للمستخدمين معلومات في الوقت الفعلي حول حالة مواقع الويب والخدمات المختلفة، تلقت ما يقرب من 5000 شكوى، تركزت بشكل أساسي حول صعوبات تسجيل الدخول وعدم القدرة على عرض القصص.

عطل يضرب انستجرام.. أكثر من 5000 آلاف شكوى

«أعتقدت أنني فقدت حسابي على Instagram أو قام شخص ما باختراقه» هكذا كشفت المنصة عن بعض الرسائل التي وصلت لها، قبل أن يتبين أن «إنستجرام» معطل.

ماذا حدث في انستجرام؟

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تعطل موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لساعات، وهو ما أدى لحالة من القلق حول العالم، فضلا عن خسائر فادحة لشركة META.

وعاد إنستجرام إلى العمل مجددا، بعد وقتٍ من تقديم الشكاوي للشركة خلال الساعات الماضية.