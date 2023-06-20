تامر حسني يتصدر التريند ببرومو أغنية «هرمون السعادة».. وإشادات واسعة من الجمهور

أشاد جمهور تامر حسني، بالبرومو الدعائي لأغنية هرمون السعادة، الذي طرحه منذ ساعات عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، ضمن أحداث فيلم تاج، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى.

تعليقات الجمهور على برومو أغنية تاج

جاءت تعليقات الجمهور على البرومو الدعائي لأغنية هرمون السعادة، ضمن أحداث فيلم عيد الأضحى تاج كالتالي:

«تيمو يا تيمو مبهج أوي، وطاقه وأمل وحياة، وكل حاجة يا عم بنحبك في الله والله»، وقال آخر: «عسل يا عالمي وربنا مستني الأغنيه دي بفارغ الصبر»، وعلق آخر: «لما هرمون السعادة بنفسه يعمل فيديو إن شاء الله نكسر الدنيا يا عالمي»، وآخر: «ده أحلى هرمون يا تيتو، والفيلم هيبقى اكتساح بإذن الله، برنس يا ابني ربنا يحميك»

فيلم تاج

فيلم تاج يضم عددا كبيرا من نجوم الفن بجانب تامر حسني، أبرزهم دينا الشربيني، المطربة ساندي، بيومي فؤاد، والعديد من نجوم الفن، وهو من إنتاج سلسلة «السوبر هيروز» في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية.