شيرين رضا: نور ترفض دعمي أو مساعدة عمرو دياب في الترويج لحسابها على «انستجرام»

كشفت الفنانة شيرين رضا، السبب الذي يدفع ابنتها، والفنان عمرو دياب إلى عدم استخدام صورهما عبر حسابها على «انستجرام»، مشيرةً إلى أنها تريد أن تستقل بنفسها بعيدًا عن أمها وأبيها.

البحث عن الاستقلالية

وأضافت «رضا»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»: «نفسها لما حد يدوس لها فولو يبقى لنور مش لبنت شيرين رضا وعمرو دياب، ونجحت في هذا الأمر».

وتابعت: «أحيانا، ألتقي سيدات لا أعرفهن ويقلن لي إنهن يحبن نور ويتابعنها جيدًا على السوشيال ميديا، كما أنها لا تريد مني أو عمرو دياب الترويج لحسابها عبر موقع انستجرام، وأنا أسألها، لماذا؟ أعتقد أنها تريد أن تستقل بنفسها».

شيرين رضا تنتقد عبير الشرقاوي

هاجمت الفنانة شيرين رضا، الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، بعدما هاجمت ابنتها وابنة الفنان عمرو دياب بسبب إعلان خطبتها عبر حسابها على تطبيق «انستجرام»، وتوضيح نيتها للانتقال والإقامة مع خطيبها في منزله، إذ سبق وأن كتبت عبر حسابها على فيسبوك: «بنت عمرو دياب واللي بتعمله شيء مقزز ومقرف إلى أبعد الحدود.. يا بنتي إذا بليتم فاستتروا».

وتابعت: «مريضة نفسيا، لما تعمل عقلها بعقل بنت صغيرة وتشتمها تبقى فاضية ومريضة نفسيا».

واستكملت الفنانة: «هذه الفنانة اعتزلت وانتهى الامر، تقعد في بيتها وتلم نفسها، وأدام اتحجبت يبقى عيب تقول الكلام ده، وبعدين هي مالها، عمرها ما كانت صاحبتي، نور تعمل اللي هي عاوزاه، خليها في نفسها وملهاش دعوة بابنتي».