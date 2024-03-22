الجو هيقلب.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال ساعات وتحذير من بداية غير متوقعة لفصل الربيع .. عاجل

مع الساعات الأولى لفصل الربيع، تنفس الكثيرون الصعداء، اعتقادا منهم بتحسن الأحوال الجوية بشكل تدريجي، بعد نهاية فصل الشتاء رسميا أمس الأول الخميس، إلا أن فصل الربيع سيبدأ بداية غير متوقعة، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة.

ورغم أن فصل الربيع يشهد بشكل كبير ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، إلا أن الأمر سيختلف قليلا هذا العام، خاصةً بعد إطلاق تحذيرات عديدة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن تأثير ظاهرة النينو على الأحوال الجوية في عام 2024، وسيشهد أقوى موجة طقس ساخن منذ سنوات.

ماذا سيحدث في بداية فصل الربيع؟.. تقلبات جوية حادة

نفس التحذير أطلقته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فمع ارتفاع درجات الحرارة بشكل نسبي خلال الأيام الماضية، أكدت الهيئة في بيان لها، أنه بداية من غدا الجمعة وصولا إلى يوم الاثنين 25 مارس سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وتقلبات جوية حادة وسريعة، في فصل الربيع الذي يعد فصل انتقالي ينقلنا من البرودة والأمطار في الشتاء إلى رطوبة وحرارة فصل الصيف، بحسب هيئة الأرصاد.

تحذيرات من فصل الصيف المقبل.. حرارة غير مسبوقة

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كشفت في بيان سابق أن ظاهرة النينو ستواصل تأثيرها على الظروف الجوية والمناخ العالمي، من خلال وصول درجات الحرارة إلى معدل غير مسبوق على بعض المناطق في العالم.