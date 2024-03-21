موعد بداية فصل الربيع 2024.. هل تسقط أمطار في أول أيامه؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، إذ يتوقع الخبراء سقوط أمطار متفاوتة الشدة على العديد من الأنحاء، آخر أيام فصل الشتاء 2024 في مصر، ما يجعل الكثيرون يرغبون في معرفة موعد بداية فصل الربيع 2024، ومعرفة حالة الطقس في أول أيامه.

موعد بداية فصل الربيع 2024

وأعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن اليوم الخميس هو آخر أيام فصل الشتاء 2024، ليكون موعد بداية فصل الربيع 2024 بحلول الساعة 12 من منتصف الليل، وغدا الجمعة الموافق 22 مارس هو أول أيام فصل الربيع 2024.

حالة الطقس في أول أيام فصل الربيع

وعلى الرغم من أن الساعات المقبلة تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من الأنحاء، والتي تصل إلى القاهرة الكبرى في فترات المساء، إلا أنه في أول أيام فصل الربيع سنشهد استقرارا في الأحوال الجوية لتكون الظاهرة المسيطرة هي نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، لنشهد سقوط خفيفة يوم السبت على مناطق من أقصى الغرب، وتكون خفيفة إلى متوسطة يوم الأحد 24 مارس على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

درجات الحرارة في أول أيام فصل الربيع 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درحة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى31 والصغرى 14 درجة مئوية.