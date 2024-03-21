نصائح لمواجهة تقلبات الجو في فصل الربيع.. الحرارة اليوم 30 درجة وغدا 22

فصل الربيع يشتهر بالتقلبات الجوية، والتغييرات في درجات الحرارة، إذ تشهد حرارة الجو اليوم 30 درجة، في حين تسجل غدًا 22 درجة وفقًا لبيانات هيئات الأرصاد الجوية، ما يجعل البعض يتساءل عن طرق مواجهة التلقبات خلال تلك الفترة، التي تنتشر فيها نزلات البرد، بسبب انتشار المواد المسببة للحساسية، خاصة أن هذا موعد حبوب اللقاح للنباتات والزهور، بحسب الدكتورة نهلة عبدالوهاب رئيس قسم المناعة والحساسية بجامعة القاهرة.

6 نصائح للتغلب على التقلبات الجوية

تقول «نهلة» لـ«الوطن»، إنه يجب أخذ الاحتياطات اللازمة، إذ أن الربيع من الفصول التي تؤثر على صحة الأشخاص، خاصةً مرضى الحساسية والأمراض الصدرية، نتيجة بردوة الجو تارة وسخونته تارة أخرى، لذا يجب الحرص للتغلب على التقلبات الجوية وتغيرات درجات الحرارة، من خلال اتباع النصائح التالية:

1- متابعة توقعات الطقس، لتحديد الأوقات التي يكون فيها أتربة وتيارات هواء باردة.

2- تجنب التعرض للغبار والهواء، والحرص على ارتداء كمامة طوال الفترة، وارتداء نظارات للعينين، للحماية من أي مسببات للحساسية في الهواء.

3- الحرص على تجنب الخروج أثناء سوء الأحوال الجوية، والتعرض للعوامل المسببة للحساسية.

تحذير مهم لمرضى الحساسية

4- يجب على مرضي الحساسية، استشارة الطبيب المعالج في حالة المعاناة من أعراض الحساسية الشديدة، أو حالة عدم العلاج بالإجراءات العامة، وفقًا لـ«نهلة».

5- الاهتمام بالنظافة الشخصية وتغيير الملابس بعد العودة من الخارج، للتاكد من عدم وجود أي أثر لحبوب اللقاح الملتصقة، سواء على الشعر أو الجلد.

6- البعد عن أي مسببات للتلوث وتجنب التدخين أو الجلوس في أماكن التدخين، وتناول نظام غذائي صحي يساعد على تقوية جهاز المناعة، ويحب على الجميع الاهتمام بتنظيف المنزل، ومسح الغبار أول بأول وغلق النوافذ، حتى لا يتعرضوا للأتربة واللقاحات الموجودة في الجو خلال فصل الربيع.