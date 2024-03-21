ماذا يحدث في جسم الإنسان خلال فصل الربيع؟.. «استعد للفرحة»

استقبل المصريون والعالم فصل الربيع، وهو من أكثر الفصول التي تغنى بها الشعراء، ويأتي بعد فصل الشتاء، وفيه تتحسن درجات الحرارة نسبيًا، مع الحفاظ على بعض التقلبات الجوية، وتتفتح الزهور والأشجار وتشرق الشمس، لكن يصاحبه أيضًا حساسية الربيع لبعض الأشخاص.

شبكة «دويتشه فيله»، نشرت تقريرًا استندت فيه إلى الجمعية الألمانية للغدد الصماء، قالت فيه إن فصل الريبع تستيقظ فيه الطبيعة، وهو ما يحدث للإنسان أيضًا، وهو ما يؤكد الشعور بالسعادة والاستمتاع بفصل الربيع.

زيادة إفراز هرموني سيروتونين والدوبامين

سطوع الشمس لفترات طويلة، والتي يتميز بها فصل الربيع، تؤدي إلى زيادة إفراز هرموني سيروتونين والدوبامين، وهو الهرمون المسؤول عن السعادة، وتقليل إفراز هرمون الميلاتونين، وهو المسؤول عن النوم.

الدكتور جمال ميخائيل، استشاري السكر والغدد الصماء، أكد لـ«الوطن»، أن فصل الربيع يزداد فيه إفراز هرمون السعادة، عكس فصل الخريف، وهو ما يفسر أيضًا ارتباط الربيع بالحب والأدب والرسم، إذ يزداد الإفراز لأن الإنسان يشعر بالسعادة لسطوع الشمس، وهو أمر مرتبط بالطبيعة، خاصة بعد فترة طويلة من غياب أشعة الشمس خلال أيام الشتاء.

كما يحفز أيضًا التعرض لأشعة الشمس، الدماغ، ويساعد على الشعور بالسعادة وإفراز الدوبامين، كما يزداد أيضًا إفراز هرمون السيروتونين المسؤول عن الشعور بالارتياح، كما أن انخفاض كمية الضوء، تزيد من افراز هرمون النوم، مما يفسر أيضًا الشعور بالتعب والكآية وعدم الرغبة في فعل الأشياء خلال فصلي الخريف بشكل أقل والشتاء بشكل أكبر، وفقًا لاستشاري الغدد الصماء.

يرتبط فصل الربيع بالذكريات

كما يرتبط فصل الربيع أيضًا بالذكريات التي عاشها الإنسان في فصل الربيع خلال الأعوام الماضية، فمن يرتبط الربيع لديه بذكرى سعيدة، يزداد إفراز هرمون السعادة لديه، خاصة عند شم رائحة الزهور المتفتحة.

يستمر فصل الربيع لمدة 92 يوما

وبدأ فصل الربيع أمس الأربعاء الساعة 05:08 صباحًا بتوقيت القاهرة، ويستمر لمدة 92 يومًا و17 ساعة و44 دقيقة، ثم يحل الانقلاب الصيفي يوم 20 يونيو، بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية.

موعد شم النسيم 2024

ووفقًا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية والمعهد القومي للبحوث الفلكية، سيكون موعد شم النسيم 2024 الاثنين 6 مايو، ومن المتوقع ترحيلها ليوم الخميس 9 مايو.