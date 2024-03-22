حدث ليلا.. اشتباكات بين الفصائل والاحتلال ومشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، عدة أحداث بينها إقامة المسؤولين في 16 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالإضافة لوقوع اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال غزة، بالإضافة لإعلان الاحتلال الإسرائيلي بناء وحدات لتفتيش الفلسطينيين العائدين لشمال قطاع غزة، وتايوان ترصد 36 طائرة حربية صينية بالقرب من الجزيرة، مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة خلال ساعات.

16 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد بايدن

وذكرت قناة «روسيا اليوم» أن سلطات 16 ولاية أمريكية رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطالب بإلغاء الحظر المفروض على الموافقة على عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

ووفقًا للوثائق التي صدرت من ولاية لويزيانا، كشفت أن المدعين في الدعوى هم المدعون العامون في 16 ولاية أمريكية، بما في ذلك لويزيانا وألاباما وألاسكا وأركنساس وفلوريدا وجورجيا وكانساس وميسيسيبي ومونتانا ونبراسكا وأوكلاهوما وكارولينا الجنوبية وتكساس ويوتا وفيرجينيا الغربية وواشنطن ووايومنج.

وأدلى المدعي العام في ولاية تكساس، كين باكستون، التي تُعتبر أكبر ولاية منتجة للغاز في الولايات المتحدة، بتصريح يقول إن قرار الرئيس جو بايدن الأحادي الجانب ينتهك الإجراءات القانونية، ويقلب صناعة النفط والغاز رأسًا على عقب، ويهدد اقتصاد تكساس ونظامها الدستوري.

اشتباكت الفصائل مع جيش الاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يصطدم مع الفصائل الفلسطينية في مجمع الشفاء الطبي بشمال غزة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، تجدد الغارات على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، صرحت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم بناء وحدات لتفتيش الفلسطينيين العائدين لشمال غزة.

تايوان ترصد 36 طائرة حربية صينية بالقرب من الجزيرة

أفادت وزارة الدفاع التايوانية اليوم بأنها رصدت 36 طائرة عسكرية صينية في منطقة الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي لهذا العام وفقًا لشبكة «فرست بوست».

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني أنها رصدت أيضًا ست سفن بحرية تتحرك حول تايوان خلال 24 ساعة السابقة.

وقالت الوزارة إن 13 من الطائرات العسكرية الـ36 التي رُصدت «عبرت الخط الوسطي لمضيق تايوان»، وهي القناة الضيقة التي تفصل تايوان الديمقراطية عن الصين الشيوعية.

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة.

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة خلال ساعات

أعلن المتحدث باسم السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة ستقدم اليوم مشروع قرار لإقرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه.

وفي بيانه، أكد نايت إيفانز أن الولايات المتحدة تعمل بجدية مع أعضاء المجلس منذ عدة أسابيع على قرار يدعم بشكل قاطع الجهود الدبلوماسية لضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وذلك في إطار اتفاق حول المحتجزين الذي يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين وزيادة المساعدة الإنسانية.

وأشار إلى أنه بعد سلسلة من المشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، سيتم تقديم هذا القرار للتصويت صباح اليوم.

ووصرح المتحدث بأن هذا القرار يمثل فرصة لأعضاء المجلس للتحدث بصوت واحد في دعم الجهود الدبلوماسية والضغط على الفصائل الفلسطينية لقبول الاتفاق المقترح.