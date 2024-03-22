أسعار اللحوم اليوم الجمعة 22-3-2024 في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 22-3-2024 استقرارا نسبيا في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو البتلو اليوم نحو 404 جنيهات، وتستقر أسعار اللحوم في الأسواق تزامنا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتستعرض لكم «الوطن» أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار اللحوم اليوم

- سجل سعر كيلو لحم البتلو اليوم نحو 404 جنيهات في الأسواق، وسعر كيلو البتلو بعظم يبلغ نحو 374 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 389 جنيها، وكيلو الكندوز الصغير 371 جنيها، وبلغ سعر كيلو لحم الكندوز الكبير نحو 328 جنيها.

أسعار اللحم الضأن

كما سجل سعر كيلو اللحم الضأن 408 جنيهات، وبلغ سعر كيلو اللحم الضأن بعظم فبلغ نحو 375 جنيها.