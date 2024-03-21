تراجع أسعار اللحوم اليوم في الأسواق اليوم الخميس 21-3-2024

واصلت أسعار اللحوم اليوم الخميس 21-3-2024، تراجعها في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو لحم البتلو بعظم نحو 360 جنيها، بتراجع بلغ نحو 10 جنيهات للكيلو، وتسعي الحكومة لتوفير اللحوم في منافذها المختلفة سواء الزراعة أو التموين للمواطنين بأسعار مخفضة تتماشى مع الظروف المعيشية.

أسعار اللحوم اليوم في السوق

وترصد السطور التالية أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية، ومحلات الجزارة وفق ما أعلنته بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء،

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وسجل متوسط سعر كيلو اللحم البقري البلدي نحو 360 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 320 إلى 400 جنيه.

أسعار كيلو لحم الكندوز

وسجلت أسعار كيلو لحم الكندوز صغير بين 250 و450 جنيهًا، وسعر لحم الكندوز الكبير بين 250 و400 جنيه، وتراوح سعر لحم بتلو بعظم بين 180 و500 جنيه.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

وتراوح سعراللحوم البرازيلية بين 210 و250 جنيهًا، أمّا اللحوم الهندي فسجلت 250 جنيهًا للمفروم، و260 جنيهًا للكندوز، وسعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 220 جنيهًا، و280 جنيهًا للجملي، وبلغ سعر كيلو البرجر 250 جنيهًا، والكبدة الكندوز 290 جنيهًا في المنافذ، والضأن البرقي 380 جنيهًا.