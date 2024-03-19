تراجع جديد في أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024.. الكيلو بكم؟

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024 تراجعا جديدا في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو لحم البتلو بعظم نحو 368 جنيها، بتراجع نحو 3 جنيهات في الكيلو، وذلك تزامنا مع سعي الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تتماشى مع الظروف المعيشية.

أسعار اللحوم اليوم

وتستعرض «الوطن» تراجع أسعار اللحوم اليوم، وفقا لآخر تحديث للأسعار عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري، كالتالي:

- سعر كيلو لحم البتلو بعظم نحو 368 جنيها في الأسواق، بتراجع بلغ نحو 3.57 جنيه في الكيلو.

- سعر كيلو لحم الكندوز الصغير نحو 369 جنيها، بتراجع بلغ نحو 3.61 جنيه للكيلو.

- سعر كيلو لحم البتلو بدون عظم سجل نحو 394 جنيها، بقيمة تراجع جنيهين في سعر الكيلو.

- استقر سعر كيلو اللحم الضأن عند 407 جنيها في الأسواق، وكيلو لحم الضأن بعظم نحو 375 جنيها للمستهلك.

- سعر كيلو الكندوز سجل نحو 387 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو لحم الكندوز الكبير نحو 329 جنيها في الأسواق.