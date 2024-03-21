تراجع جديد في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق والمحلات.. البلدي بكام؟

أعلنت شعبة القصابين تراجع جديد في أسعار اللحوم اليوم الخميس 20-3-2024 بقيمة 15 جنيهًا للكيلو بالنسبة اللحوم الكندوز البلدي إذ سجل 330 جنيها مقارنة بما كانت عيله الأسعار قبل يومين 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار اللحوم اليوم بأنواعها المختلفة، وفقا للأسعار المعلنة من شعبة القصابين وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وهي كالتالي:

أسعار اللحوم البلدي

سعر كيلو الضأن اليوم ما بين 390 إلى 450 جنيها.

أسعار اللحوم البلدي الصغيرة اليوم ما بين 345 جنيها.

أسعار اللحوم البتلو ما بين 380 إلى 430 جنيها في الكيلو.

أسعار كيلو اللحوم الكندوز ما بين 310 إلى 330 جنيهات.

أسعار الكبدة ما بين 330 إلى 350 جنيها الكيلو.

أسعار اللحوم الجملي سجل ما بين 310 إلى 335 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليومسعر كيلو السجق البلدي نحو 310 جنيهات.

أسعار كيلو السجق المستورد نحو 120 جنيها.

أسعار كيلو اللحوم المفروم العادي ما بين 350 و380 جنيها.

أسعار كيلو اللحوم المفروم الجملي نحو 310 جنيهات.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

- أسعار كيلو اللحوم الضأن الطازج نحو 280 جنيها.

- أسعار كيلو اللحوم البلدي الطازجة إلى 275 جنيها.

- أسعار اللحوم السودانية الطازجة نحو 235 جنيها.

- أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 175 جنيها.