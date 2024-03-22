«على باب الحسين».. مصطفى عبد السلام يشرح أسباب البركة

قال الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إنّ الإنسان إن حسب أمور معيشته ونفقاته بالورقة والقلم، فإنه سيخسر، موضحًا: «احسبها إنك بتشتغل واحسبها إنك بتعمل اللي عليك واحسبها إنك نازل شغلك وبتعرف وبتشقى وبتجيبها بالحلال».

أضاف خلال تقديمه برنامج «على باب الحسين» المذاع على تلفزيون «الوطن»: «طالما عملت ورُزقت بالحلال سيبها على ربنا، إن حسبتها بالورقة والقلم وكم راتبي؟ وكم سأنفق؟ فإنك ستخسر».

وتابع إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، بأن الإنسان عليه أن يعرف أنّ ثمّة جندي مهم من جنود الله عز وجلّ نغفل عنه، وهو البركة، مشيرًا إلى أن البركة تأتي من العمل والسعي والرزق بالحلال وعدم الكسل: «والله ربنا هيبارك لك ما دمت بتشتغل وبتنزل وبتعمل اللي عليك، ربنا هيبارك لك».

وواصل: «الإيمان والتقوى هما مفتاح البركة، في الحياة، في حاجتين لو عملتهم والله ما تحتاج لحد وربنا هيبارك في كل تفاصيل حياتك، وهما الإيمان والتقوى.. يعني أنت عايز يبقى عندك إيمان وتقوى وربنا يسيبك؟».