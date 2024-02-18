أستاذ بالأزهر: الصدقة تزيد المال وتفرج الكرب وتجلب البركة

قال الدكتور عبد اللطيف سليمان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ الإنفاق معناه هو إن الشخص يخرج من ماله لغيره بما ينفعه، لافتا إلى أن التصدق بالمال من أعلى درجات الإنفاق.

وأضاف «سليمان»، خلال استضافته ببرنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «ما يتم إنفاقه من مال يتحول إلى بركات وتفريج هموم وتوسيع رزق»، مستشهداً بقول الله سبحانه وتعالى: «مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ».

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: «المال بجيبك كما هو مال، لكن لما يخرج يتحول إلى ما ينفع الناس ويعود عليك بالخير والبركة وقضاء حوائجك، وليس بالمال فقط يكون الإنفاق بل يكون بتقديم العون والطعام والكسوة والابتسامة كل هذه تعتبر إنفاق وصدقات».