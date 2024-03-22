مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية في جرجوب باستثمارات 7 مليار دولار

وقعت ووزارة النقل، مذكرة تفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT الذراع التجارية لوزارة النقل في مجال النقل البحري واللوجستيات ويمثلها اللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة و تحالف إنفنتشر و يمثله كريم نخله رئيس مجلس الإدارة وشركة DOGUS التركية و يمثلها تولجا أكاس المدير التنفيذى للشركة وبحضور اللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية و ذلك لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية بالمنطقة الإقتصادية بجرجوب وذلك في اطار خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لإستغلال موقع ميناء جرجوب الإستراتيجى لتنفيذ عدة مشروعات من خلال التحالف لتصميم و إنشاء و إدارة و تشغيل ميناء تجارى ومناطق حرة ولوجيستية و ربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية وذلك لزيادة حجم التجارة مع الدول إلأفريقية وتعظيم دور مصر تجاه أفريقيإ و كذا انشاء ظهير لوجيستى لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة وانشطة التخزين لكافة أنواع البضائع للاستغلال المساحة الهائلة الغير مستغلة خلف الميناء و جذب إلإستثمارات العالمية لكافة القطاعات الإقتصإدية ( الصناعه- السياحة- لوجيستيات – تكنولوجيا المعلومات) و إقامة مراكز سياحية عالمية كمدينة العلمين و راس الحكمة لتشجيع الأنشطة السياحية وزيادة نصيب مصر من تلك إلأنشطة وجلب سياحة الكروز و إنشاء مجتمع عمرانى متكامل و مطار خاص بالمدينة.

6 شهور لعمل دراسات المشروع

تتضمن مذكرة التفاهم مدة 6 أشهر لعمل الدراسات و بدء التنفيذ الفورى فى إجراءات المشروع و الحصول على الموافقات اللازمة ، على ان يقوم التحالف خلال هذه الفتره بعمل دراسات جدوي للمشروع بالتعاون مع شركة المجموعة المصرية و ذلك للبدء فى إجراءات تدبير التمويل و عرضها على أحد المؤسسات الدولية لتمويل مرحلة الإنشاء

توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل

يستهدف المشروع توفير أكثر من 20000 فرصة عمل وضخ أكثر من 7 مليار دولار استثمارات مباشرة بكافة مراحله وتعتبر نقطه البدايه للمشروع هى تشغيل محطه متعدده الاغراض ( حاويات ،، الصب الجاف ،،، صب سائل ،،بضائع عامه ) ومنطقه لوجيستيه متنوعه فور توقيع العقد المخطط توقيعه قبل نهايه هذا العام لبدء التشغيل اوائل عام 2026