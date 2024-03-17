وفد «الصحة العالمية» يثني على دور الحكومة المصرية في إيصال المساعدات لغزة

استقبل فريق الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء اليوم، برئاسة الدكتور خالد زايد، وفدا من منظمة الصحة العالمية، بعد وصوله إلى مدينة العريش لتفقد منطقة الخدمات اللوجستية للمساعدات المقدمة لأهالي قطاع غزة

إيصال المساعدات لأهالي غزة

وأثنت الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية على المجهودات التي تقوم بها الحكومة المصرية في استقبال المساعدات على ثلاث محاور، بمطار العريش، وميناء العريش البحري، وطريق البر، وترتيب المساعدات ونقلها إلى معبر رفح، وإدخالها إلى قطاع غزة.

وأشارت المديرية الإقليمية إلى أهمية الجهود الدبلوماسية والتعاونية في تلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الرعاية الصحية الناشئة عن أزمة غزة، مع التأكيد على التزام منظمة الصحة العالمية بتوفير الدعم والمساعدات الأساسية للسكان المتضررين من أهالي قطاع غزة.

تجهيز المساعدات على باكيتات خشبية

وقال الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء، إنه يتم تحميل المساعدات على باكيتات خشبية، بعد وصولها إلى المخازن للعمل على سهولة نقلها في الشاحنات المتجهة إلى القطاع عبر معبر رفح البري.