لو بتأجر عربيتك تتصرف إزاي عشان تضمن حقك؟.. قانوني يجيب

يلجأ الكثير من أصحاب المعارض لتأجير سيارات لإدخال أموال إضافية لمعرضهم، ولكن قد يحدث أن يرفع المستأجر دعوى قضائية أو يقدم على مخالفات بالسيارة المؤجرة، ونرصد لكم في السطور كيفية التصرف عند تأجير السيارة والطريقة الصحيحة لتأجيرها.

وجود عقد إيجار

قال محمود جمال المحامي والخبير القانوني، إنه يجب أولاً أن يكون صاحب مكتب تأجير السيارات أو صاحب المعرض لديه عقد إيجار سيارة حتى يكون دليلاً على أن هذه السيارة مؤجرة وحفظاً لحقوق مالكها حال حدوث مشكلة بالسيارة.

إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي والرخصة الخاصة

وأضاف جمال في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب أن يرفق صورة بطاقة الرقم القومي للمؤجر ورخصة قيادته الخاصة بالإضافة عقد الإيجار الخاص بالسيارة، مشيراً إلى أنه حال حدوث مشكلة بالسيارة أو قيام المستأجر بارتكاب جريمة او كسر شيء أو منقول بالسيارة فلا يلتزم صاحب السيارة الأصلي المؤجر بدفع أي مبالغ بل يلتزم بها قائدها وهو المستأجر، مشيرا إلى أنه في كل الأحوال يجب إضافة بند مهم جداً في العقد وهو عدم جواز قيام مستأجر السيارة في تأجيرها من الباطن.