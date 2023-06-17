5 خطوات لاستخراج بطاقة الرقم القومي «VIP» من العباسية في 120 دقيقة

أعلنت منصة الأحوال المدنية خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي vip خلال مدة لا تتجاوز 120 دقيقة فقط من مصلحة الأحوال المدنية في العباسية، مؤكدة أن البطاقة تستخرج من الإدارة العامة للأحوال المدنية في العباسية فقط، ولها استمارة مخصصة لها تحمل هذا الاسم وتم تخصيصها لمن يريد استخراج البطاقة لظروف عاجلة.

خطوات استخراج بطاقة vip

ووفقًا لمنصة الأحوال المدنية، فعلى من يرغب في استخراج بطاقة الرقم القومي vip، اتباع الخطوات الآتية:

- التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية في العباسية.

- شراء استمارة vip يتم إرفاقها مع الاستمارة العادية في حالة وجود أختام من جهات حكومية على البطاقة العادية تثبت الوظيفة.

- ملء استمارة vip وتقديمها إلى الموظف المختص في الأحوال المدنية.

- الانتظار 120 دقيقة حتى يتم طباعة البطاقة وتسليمها للمواطن.

- تسليم البطاقة القديمة حال وجودها.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

- تقديم مستند إلكتروني يثبت الشخصية وصورة بطاقة تحقيق شخصية - جواز سفر.

- يجب تقديم شهادة ميلاد إلكترونية (ضوئية) في حالة عدم وجود جواز سفر أو صورة بطاقة الرقم القومي.

- وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية بالنسبة للزوجات فقط.

- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي، يطلع الموظف على الأصل لإثبات المؤهل الدراسي.

- في حالة طلب تغيير محل الإقامة، يجب أن يكون بموجب عقد موثق في الشهر العقاري، أو إيصال غاز أو تليفون أو كهرباء.